Un sondaggio condotto dai sindacati sugli alloggi Acer evidenzia numerosi problemi: molti condomini sono privi di ascensore, alcune porte risultano troppo strette per il passaggio di carrozzine per disabili e sono presenti infiltrazioni e barriere architettoniche. Le criticità riguardano soprattutto la mancanza di manutenzione e l’insufficienza delle strutture adeguate alle esigenze dei residenti.

Condomini senza ascensore, porte troppo strette perché possa passare una carrozzina per disabili, infiltrazioni e barriere architettoniche. Sono solo alcune delle segnalazioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica raccolte da Sunia e Spi Cgil a seguito del questionario rivolto a 1.020 cittadini che si sono rivolti al sindacato per l’Isee con oggetto ‘casa’. Hanno risposto in 469 e il quadro scaturito è tutt’altro che rincuorante. Al momento dell’indagine, infatti, dei 469 appartamenti coinvolti a livello provinciale – in provincia sono in totale 4.700 di cui circa la metà a Ravenna –, 222 risultavano privi di ascensore, in tre casi l’ascensore c’è, ma risultava rotto e in due era troppo stretto per consentire l’accesso a una carrozzina per invalidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alloggi Acer, i problemi. Sondaggio dei sindacati: "Troppe barriere e poca manutenzione"

