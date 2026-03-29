Un'ondata di maltempo ha colpito il Casentino e la Valtiberina, causando blackout di energia elettrica e interruzioni delle linee telefoniche per un'intera giornata. Le strade sono rimaste impraticabili, mentre il paese è rimasto senza luce e comunicazioni per più di ventiquattro ore. La neve ha causato disagi diffusi, con le autorità che hanno monitorato la situazione senza registrare interventi di emergenza immediata.

Sansepolcro (Arezzo), 29 marzo 2026 – Elettricità e telefoni in tilt paralizzano per un giorno il Casentino, la viabilità impazzisce in Valtiberina per oltre ventiquattro ore. Il repentino ritorno della neve e dell’inverno (giornate campali giovedì e venerdì) ha distribuito pesanti disagi sui due comprensori della provincia di Arezzo. E-Distribuzione ha poi provveduto al ripristino del servizio elettrico, attraverso le attività di riparazione e di installazione di power station o gruppi elettrogeni, nelle aree di Badia Prataglia, Caprese Michelangelo (frazione di Fragaiolo in particolare), Montemignaio e in altre località più periferiche. Pasqua che sembra Natale: neve a primavera, straordinario spettacolo in Toscana Telefoni ko. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il colpo di coda dell’inverno. Per ore senza luce e telefoni, paese in ginocchio nella neve. Strade in tilt

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