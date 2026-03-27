Colpo di coda dell’inverno | neve sul Partenio e Laceno imbiancato

Nell’Irpinia, il clima si è raffreddato bruscamente con l’arrivo di una perturbazione invernale. Nei pressi dell’Osservatorio di Montevergine sono stati osservati i primi fiocchi di neve, mentre i venti provenienti da nord-so sono stati accompagnati da raffiche sostenute. La neve ha imbiancato le aree del Partenio e del Laceno, segnando un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Clima dal sapore pienamente invernale in Irpinia, dove i primi fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa presso l’ Osservatorio di Montevergine, accompagnati da venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Il peggioramento prosegue nel corso della giornata, con nuove occasioni per precipitazioni nevose soprattutto nel pomeriggio, in un contesto atmosferico instabile e decisamente anomalo per il periodo. All’Oasi di Pannarano si registrano già 4 centimetri di neve fresca, accumulati grazie a un recente episodio precipitativo. Situazione simile anche all’Osservatorio, dove tuttavia il manto nevoso si presenta più irregolare a causa delle raffiche da WNW. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpo di coda dell’inverno: neve sul Partenio e Laceno imbiancato Articoli correlati Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Fiocchi tra la pioggia in pianuraSono gli effetti della violenta irruzione di aria fredda arrivata dall'Artico, annunciata anche attraverso un'allerta meteo della Protezione civile... Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Crinale ovattato con cartoline natalizieSono gli effetti della violenta irruzione di aria fredda arrivata dall'Artico, annunciata anche attraverso un'allerta meteo della Protezione civile... Una raccolta di contenuti su Colpo di coda dell'inverno neve sul... Temi più discussi: Previsioni meteo: colpo di coda dell'inverno, Italia sferzata dal vento e neve anche in collina; Maltempo sul Veneto: il colpo di coda dell'Inverno; Maltempo, colpo di coda dell'inverno su tutta Italia; Meteo, il colpo di coda dell'inverno: freddo, temporali e nevicate anche a bassa quota. Colpo di coda dell’inverno, i monti calabresi si risvegliano sotto la neve – FOTOIn Calabria un colpo di coda dell’inverno regala quelli che saranno probabilmente gli ultimi fiocchi di neve calabresi. L’ondata di freddo e maltempo che si è abbattuta in questi giorni su quasi tut ... corrieredellacalabria.it Previsioni meteo: colpo di coda dell'inverno, Italia sferzata dal vento e neve anche in collinaBrusco calo delle temperature di 10 gradi e mareggiate. Ecco la situazione nelle regioni e le previsioni (ANSA) ... ansa.it Non aspettare l'illuminazione o il colpo di genio per cambiare marcia. La tua vita non cambia con un grande evento isolato, ma con le piccole cose che fai ogni singolo giorno: come ti svegli, come studi, come tratti gli altri. Se vuoi essere una persona di valore, - facebook.com facebook 5’ Italia subito pericolosa! Angolo di #Dimarco, colpo di testa di #Tonali di poco a lato #ItaliaIrlandaDelNord 0-0 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com