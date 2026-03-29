Il Circolo Placci brilla al PalaCattani

Nel fine settimana del 21 e 22 marzo si è svolto al PalaCattani il Campionato Regionale Under 14 di scherma, con oltre 400 atleti provenienti da diverse realtà. La competizione ha visto in pista anche le categorie Cadetti e una prova paralimpica integrata dedicata agli Allievi. La manifestazione ha coinvolto le discipline di spada, fioretto e sciabola, attirando numerosi partecipanti e pubblico.

Più 400 atleti hanno partecipato nel week end del 2122 marzo al Campionato Regionale Under 14 di spada, fioretto e sciabola al PalaCattani, evento che ha ospitato anche il Campionato Cadetti e la prova paralimpica integrata per la categoria Allievi. Buoni risultati sono arrivati dai 19 atleti del Circolo Scherma ’Gennaro Placci’ di Faenza, protagonisti in diverse categorie. Nella categoria Maschietti, Elia Servadei ha conquistato l’accesso alla finale a otto arrivando sesto, mentre Giulio Caroli ha chiuso al nono posto. Nella categoria Giovanissime, medaglia d’argento per Domitilla Foschini, sconfitta in finale per una sola stoccata. Nella categoria Ragazzi, Elia Rossi si è classificato nella parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Circolo Placci brilla al PalaCattani Articoli correlati Rugby IV Circolo, brilla l’under 16 alla fase interregionale: bene anche la squadra SenioresTempo di lettura: 2 minutiNel terzo weekend di marzo, in casa Rugby Quarto Circolo, a riposo la Under 18, sono scese in campo la formazione giovanile... Conclusi i lavori di restyling al PalaCattani: "Un impianto rinnovato per le nostre realtà sportive"Sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e rigenerazione della pavimentazione in legno del PalaCattani di Faenza.