Conclusi i lavori di restyling al PalaCattani | Un impianto rinnovato per le nostre realtà sportive

Sono terminati i lavori di restyling al PalaCattani di Faenza, con interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo della pavimentazione in legno. L’intervento ha consentito di migliorare le condizioni dell’impianto, rendendolo più funzionale e sicuro per le attività sportive che vi si svolgono. La riqualificazione contribuisce a garantire un ambiente adeguato alle esigenze delle realtà sportive locali.

Sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e rigenerazione della pavimentazione in legno del PalaCattani di Faenza. L’intervento, affidato alla ditta specializzata Adisport, per un investimento complessivo di 47mila euro, sostenuto interamente dal Comune, riconsegna alla città e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Poste italiane, conclusi i lavori a Torretta: presentato il rinnovato ufficio Leggi anche: Terminati i lavori di restyling, pronta l'inaugurazione per il supermercato rinnovato con alcune novità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Conclusi i lavori di restyling al PalaCattani: Un impianto rinnovato per le nostre realtà sportive; Rigenerato il parquet del PalaCattani; Il PalaCattani di Faenza si rifà il parquet: lavori conclusi e impianto restituito alle società sportive. Il PalaCattani di Faenza si rifà il parquet: lavori conclusi e impianto restituito alle società sportive - Sono terminati a Faenza i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato la pavimentazione in ... ravennanotizie.it

Rigenerato il parquet del PalaCattani - L’opera di ripristino ha risolto le criticità del legno, l’impianto è già tornato nella piena disponibilità delle associazioni locali . msn.com

Intervento al PalaCattani di Faenza - Intervento per ripristinare il paquet di uno dei due palazzetti della città manfreda rovinati dalla forte usura anche nel periodo alluvionale ... ravenna24ore.it

Si sono conclusi i lavori di #restauro del tetto della chiesa settecentesca di San Francesco, a Villagrazia di Carini, #Palermo. L’intervento, realizzato in poco meno di un anno e con un investimento di circa 40mila euro stanziati dall’assessorato regionale dei #b - facebook.com facebook

#SS128 – Tonara (NU) Conclusi i lavori di risanamento del ponte “Sa Codina” Il ponte, già riaperto al traffico dal 1° agosto, è stato oggetto di interventi strutturali, nuove barriere di sicurezza, pavimentazione e segnaletica Investimento: oltre 1 mln € #Anas x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.