Olimpiadi il Cio blocca le atlete transgender con l' obbligo di test genetici nelle gare femminili

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato l’introduzione di una regola che richiederà test genetici alle atlete transgender che partecipano alle gare femminili. La norma entrerà in vigore a partire dai Giochi di Los Angeles 2028 e non avrà effetto retroattivo. Questa decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori e gli atleti.

Una nuova regola che farà discutere. Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi dopo che il Cio ha concordato una nuova politica di ammissibilità che si allinea con l'ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sullo sport femminile in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028. Il Comitato Olimpico Internazionale afferma che "l'ammissibilità a qualsiasi evento di categoria femminile ai Giochi Olimpici o a qualsiasi altro evento del Cio, inclusi gli sport individuali e di squadra, è ora limitata alle donne biologiche". L'ammissibilità alla categoria femminile deve essere determinata in prima istanza mediante uno screening del gene Sry per rilevare l'assenza o la presenza del suddetto gene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi, il Cio blocca le atlete transgender con l'obbligo di test genetici nelle gare femminili Articoli correlati Leggi anche: Olimpiadi, svolta del CIO: stop atlete transgender nelle gare femminili. Previsti test genetici Olimpiadi, Coventry (CIO): “No atlete transgender nelle gare per donne a Los Angeles 2028”, tornano i test genetici - VIDEOIl CIO cambia e si allinea a Trump: no alle atlete transgender alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Altri aggiornamenti su Olimpiadi il Cio blocca le atlete... Temi più discussi: Olimpiadi, il Cio blocca le atlete transgender: test obbligatorio per competere nelle gare femminili; Olimpiadi di Los Angeles: il Cio esclude le atlete transgender dalle gare femminili; Olimpiadi il Cio blocca le atlete transgeder | test obbligatorio per competere nelle gare femminili; Olimpiadi Cio su atlete transgender | Fuori da gare femminili. Olimpiadi, il Cio blocca le atlete transgeder: test obbligatorio per competere nelle gare femminiliIl test Sry non è invasivo e permette di individuare la presenza o meno del gene che segna lo sviluppo dei caratteri maschili ... ilgiornale.it Olimpiadi, il Cio si allinea alla linea Trump: atlete transgender escluse dalle gare femminiliIl CIO Internazionale ha approvato una nuova politica di ammissibilità che esclude le atlete transgender dalle competizioni femminili ... ilmetropolitano.it Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi - facebook.com facebook La presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Kirsty Coventry, ha annunciato le nuove linee guida per la partecipazione alle gare femminili delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, che sarà subordinata all'esecuzione di un test cromosomico per s x.com