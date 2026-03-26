Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi | le nuove regole del CIO per le gare femminili
Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato nuove regole che escludono le atlete transgender dalla partecipazione alle gare femminili. Questa decisione sarà applicata a partire dai Giochi di Los Angeles 2028, segnando un cambiamento nelle norme che regolano la partecipazione delle atlete transgender nelle competizioni olimpiche. La modifica riguarda esclusivamente le categorie femminili delle discipline sportive.
Le atlete transgender escluse dalle Olimpiadi dalle nuove regole del CIO per la categoria femminile: svolta storica dai Giochi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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