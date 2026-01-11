Birmingham si sveglia con il cielo viola ma non è un’aurora boreale | ecco il vero motivo del fenomeno

Birmingham si presenta con un cielo dai toni viola, ma non si tratta di un’aurora boreale. Questo particolare fenomeno è causato da particolari condizioni atmosferiche e inquinamento, che riflettono la luce in modo unico. Un’istantanea insolita e affascinante che trasforma la città in un quadro naturale, offrendo un’immagine suggestiva e rara da osservare.

Immaginate di affacciarvi alla finestra durante una gelida serata invernale e di trovare la vostra città completamente immersa in un’irreale luce rosa e viola. È quello che è accaduto giovedì scorso agli abitanti di Birmingham, nel cuore dell’Inghilterra. Mentre la tempesta Goretti sferzava il Regno Unito con neve e gelo, il cielo si è improvvisamente acceso di tinte psichedeliche, scatenando una pioggia di foto e video sui social. Molti hanno sperato in un’aurora boreale fuori stagione, ma la realtà, pur essendo meno “spaziale”, è un affascinante mix di tecnologia sportiva e fisica. Il responsabile di questo effetto speciale non è stato il Sole, ma il St Andrew’s @ Knighthead Park, lo storico stadio del Birmingham City. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Birmingham si sveglia con il cielo viola, ma non è un’aurora boreale: ecco il vero motivo del fenomeno Leggi anche: Il cielo rosa sopra Birmingham, magia durante la tempesta. Sembra aurora boreale, ma non lo è Leggi anche: Notte con l'aurora boreale nel Torinese: il cielo si tinge di fucsia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cielo viola sopra Birmingham: è "colpa" dello stadio - Cielo con sfumature di viola e rosa sopra la città inglese durante il passaggio della tempesta Goretti caratterizzata da nevicate. libero.it

Perché il cielo è diventato viola su Birmingham - Nelle ultime ore molte immagini provenienti da Birmingham hanno fatto il giro dei social e dei siti di informazione: un cielo notturno dai colori viola, ... meteogiornale.it

#NEWS - Giovedì sera a #Birmingham, in #Inghilterra, il #cielo si è insolitamente colorato di viola e rosa. Le immagini, diventate virali sui social, hanno fatto pensare a un fenomeno simile all’aurora boreale. In realtà, come spiegato anche dal meteorologo dell x.com

Cielo rosa a Birmingham durante la tempesta: svelato il mistero del bagliore https://tg.la7.it/ambiente/cielo-rosa-birmingham-tempesta-vera-causa-09-01-2026-250552 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.