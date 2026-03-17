Il 17 marzo 2026, il ciclone Narelle si è formato nel Mar dei Coralli, mentre in Australia la Banca Centrale ha deciso di aumentare i tassi di interesse al 4,1% in risposta a uno shock energetico globale, con l’inflazione che si avvicina al 5%. La situazione economica del paese si trova così sotto pressione, tra eventi climatici e decisioni finanziarie.

Il 17 marzo 2026, mentre il ciclone Narelle si forma nel Mar dei Coralli, l’Australia affronta una tempesta economica interna: la Banca Centrale ha alzato i tassi al 4,1% in risposta a uno shock energetico globale che spinge l’inflazione verso il 5%. Jim Chalmers, tesoriere federale, ha smentito le previsioni di recessione, affermando che tale esito non è previsto nei modelli attuali nonostante l’avvertimento della governatrice Michelle Bullock. La tensione internazionale si somma alla pressione domestica. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato pubblicamente che la sua nazione non necessita né desidera l’aiuto di alleati come Australia, Giappone o Corea del Sud, isolando ulteriormente il quadro geopolitico regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Narelle e tassi al 4,1%: l’Australia in crisi

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