Il caso Salis Polizia in hotel

Nella mattinata di ieri, intorno alle 7, si sono svolti dei controlli presso un hotel, con modalità ancora da chiarire. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla natura dell’intervento, né sulla motivazione che ha portato le forze dell’ordine a intervenire in quella struttura. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre le autorità non hanno ancora divulgato informazioni ufficiali.

Un controllo preventivo ordinato dal governo o un atto dovuto in seguito a una segnalazione arrivata dalla Germania? Il giallo su quanto successo ieri mattina attorno alle 7.30 nella camera d’albergo dove dormiva Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, è già diventato un caso. Ma cosa è successo esattamente? All’alba di ieri, due agenti di polizia si sono presentati nella stanza d’hotel dell’eurodeputata, che si trovava a Roma per partecipare al corteo nazionale “No Kings”. Salis ha immediatamente denunciato su X un " controllo preventivo " durato oltre un’ora, definendolo "effetto del Decreto Sicurezza " del governo Meloni e parlando apertamente di "regime" e "Stato di polizia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caso Salis Polizia in hotel Articoli correlati Leggi anche: Ilaria Salis, cosa è successo? Il blitz della polizia nell'hotel a Roma e la segnalazione dalla Germania, Salis: «Arrivati all'alba, mi hanno chiesto del corteo» Leggi anche: Blitz della polizia in hotel per Ilaria Salis a Roma Perquisizione a Ilaria Salis: era legittima Il nodo giuridico che nessuno spiega Tutti gli aggiornamenti su Salis Polizia Temi più discussi: Controllo di polizia per Salis: 'Perquisita in hotel. Siamo in un regime'. A Roma il corteo No Kings; Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto; Ilaria Salis: Controllo della polizia in hotel senza spiegazioni né verbale, fatto grave per democrazia; Roma, Ilaria Salis controllata in albergo. La Questura: Segnalazione dalla Germania, atto dovuto. Salis svegliata dalla polizia in hotel, questura: Controllo dovuto. Esplode il caso politicoIlaria Salis controllata dalla polizia in hotel a Roma: Avs attacca, la Questura parla di atto dovuto dopo una segnalazione dalla Germania. Tutti i dettagli del caso. infodifesa.it Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto ... tg24.sky.it Salis, la polizia e la segnalazione tedesca: i fatti, le domande, le risposte mancanti Stamattina, sabato 28 marzo, alle 7.30, due agenti di polizia hanno bussato alla porta della camera d’hotel di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che alloggia - facebook.com facebook IL CONTROLLO DELLA POLIZIA A ILARIA SALIS, AVVENUTO NELLA STANZA D’ALBERGO DELLA... x.com