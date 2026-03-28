Questa mattina alle 7.30, alcuni agenti di polizia sono entrati nella camera di un hotel nel centro di Roma, dove si trovava un eurodeputato. L’intervento ha interrotto il risveglio della donna, che si trovava in quella struttura al momento dell’accesso delle forze dell’ordine. I dettagli sull’operazione e le ragioni dell’ingresso non sono ancora stati resi noti.

Risveglio turbolento per Ilaria Salis. L’eurodeputata è stata raggiunta questa mattina alle 7.30 da agenti di polizia nella sua camera d’albergo a Roma. La motivazione è adducibile ad un “controllo preventivo” in vista di una manifestazione. Scatta la denuncia dei leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che parlano di azione “inaudita” e “gravissima”. Salis non si lascia intimidire da denuncia un clima di “Stato di polizia”. Invoca il diritto di manifestare e lo difende. “Hanno bussato alla mia porta che stavo ancora dormendo. E poi sono stati lì un’ora a farmi domande. Mi chiedo perché questo controllo proprio nel giorno della manifestazione, quando sono qui in città da tre giorni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Blitz della polizia in hotel per Ilaria Salis a Roma

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