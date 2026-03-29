Gerusalemme la polizia israeliana ferma il Cardinale Pizzaballa all' ingresso del Santo Sepolcro

Durante la Domenica delle Palme, nel centro di Gerusalemme, la polizia israeliana ha fermato all’ingresso del Santo Sepolcro il Cardinale Pizzaballa. L’episodio ha causato una forte tensione tra le autorità religiose e le forze di sicurezza, in un giorno caratterizzato da un grave incidente diplomatico e religioso. La scena si è svolta nel contesto di una giornata particolarmente significativa per le celebrazioni pasquali.

Una Domenica delle Palme segnata da un gravissimo incidente diplomatico e religioso quella che si è consumata oggi nel cuore della Città Santa. La polizia israeliana ha impedito l’accesso alla Basilica del Santo Sepolcro al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo. I due massimi esponenti della Chiesa Cattolica in Terra Santa si stavano recando privatamente presso il luogo sacro per celebrare la Messa, senza processioni o cerimoniali pubblici, nel pieno rispetto delle restrizioni vigenti dall'inizio del conflitto. Nonostante la natura privata dello spostamento, sono stati fermati lungo il percorso e costretti a tornare indietro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gerusalemme, la polizia israeliana ferma il Cardinale Pizzaballa all'ingresso del Santo Sepolcro Articoli correlati Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave»«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave». Meloni: gli siamo vicini«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Una selezione di notizie su Cardinale Pizzaballa Temi più discussi: La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa; Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa delle Palme. Tajani: Inaccettabile, sdegnati con Tel Aviv. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it Israele blocca l’ingresso al cardinale Pizzaballa al Santo Sepolcro - facebook.com facebook La Polizia israeliana ha impedito al cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro x.com