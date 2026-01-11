Il cartellone del weekend Eccellenza | Fcr c’è il Medicina Fratta a Faenza con il Solarolo
Il fine settimana sportivo si concentra su diverse competizioni. In eccellenza, Fcr affronta Medicina, mentre Fratta gioca a Faenza contro Solarolo. In Serie B, si disputano due partite alle 15 e alle 17.15, con risultati recenti che includono vittorie e pareggi di rilievo. Un panorama vario che testimonia l’attività calcistica nei diversi livelli nazionali, offrendo agli appassionati incontri di interesse e aggiornamenti sui risultati più recenti.
Serie B (19ª g.): Mantova-Palermo (ore 15), Padova-Modena (17.15). Giocate: Avellino-Samp 2-1, Carrarese-Bari 1-0, Entella-Monza 1-0, Frosinone-Catanzaro 2-0, Reggiana-Venezia 1-3, Sudtirol-Spezia 2-1, Juve Stabia-Pescara 2-2, Cesena-Empoli 0-1. Classifica: Frosinone 41; Venezia 38; Monza 37; Palermo 33; Catanzaro, Cesena 31; Modena 29; Juve Stabia, Empoli 27; Avellino 25; Carrarese 23; Padova 22; Reggiana 20; Sudtirol, Entella 16; Bari, Spezia, Samp 17; Mantova, 15; Pescara 14. Serie C (21ª g.): Livorno-Juventus U23 (12.30), Carpi-Pianese (14.30), Arezzo-Pontedera, Perugia-Bra, Samb-Gubbio (17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
