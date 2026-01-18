Il cartellone del weekend Eccellenza Fcr Forlì a Comacchio E a Fratta Terme c’è la capolista
Questo fine settimana offre diverse opportunità di sport e spettacolo: il Fcr Forlì sfida Comacchio in eccellenza, mentre a Fratta Terme si presenta la capolista. In Serie B, la 20ª giornata si apre con Pescara-Modena e Palermo-Spezia, mentre sono stati giocati match come Sampdoria-Entella e Empoli-Sudtirol. Un programma vario che coinvolge diverse categorie e località, offrendo agli appassionati molteplici occasioni di seguire le proprie squadre preferite.
Serie B (20ª giornata): Pescara-Modena (15), Palermo-Spezia (17.15). Giocate: Samp-Entella 1-1, Avellino-Carrarese 1-2, Empoli-Sudtirol 0-1, Monza-Frosinone 2-2, Padova-Mantova 1-2, Venezia-Catanzaro 3-1, Reggiana-Cesena 1-2, Bari-Juve Stabia 0-1. Classifica: Frosinone 42; Venezia 41; Monza 38; Cesena e Palermo 34; Catanzaro 31; Juve Stabia 30; Modena 29; Empoli 27; Carrarese 26; Padova, Avellino 25; Sudtirol 22; Reggiana, Entella 20; Mantova, 19; Samp 18; Bari, Spezia 17; Pescara 14. Serie C (22ª giornata): Forlì-Samb (12.30), Perugia-Gubbio (14.30), Bra-Ravenna, Pontedera-Pineto (17.30). Riposa: Ternana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr in casa col Mesola. Fratta Terme indenne a Russi: 0-0
Leggi anche: Il cartellone del weekend. Eccellenza: Fcr, c’è il Medicina. Fratta a Faenza con il Solarolo
Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr Forlì a Comacchio. E a Fratta Terme c’è la capolista; Il cartellone del weekend. Eccellenza: Fcr, c’è il Medicina. Fratta a Faenza con il Solarolo; Il cartellone del weekend Eccellenza | Fcr c’è il Medicina Fratta a Faenza con il Solarolo.
Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr Forlì a Comacchio. E a Fratta Terme c’è la capolista - Serie B (20ª giornata): Pescara- sport.quotidiano.net
Il cartellone del weekend. Eccellenza: FCR, c’è il Medicina. Fratta a Faenza con il Solarolo - Palermo (ore 15), Padova- msn.com
, Ultimi giorni per iscriversi alla seconda edizione di WAU, il Weekend delle Arti Unite, in programma a Perugia dal 20 al 22 febbraio. L'iniziativa è finalizzata a far convergere in un unico cartellone progetti e iniziati - facebook.com facebook
Questo weekend, immergiti nell'arte e nel collezionismo estense: tornano le visite guidate! La Galleria Estense di Modena e le sale storiche della Biblioteca Estense Universitaria saranno protagoniste delle prime visite guidate dell'anno. Per partecipare non è x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.