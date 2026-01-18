Il cartellone del weekend Eccellenza Fcr Forlì a Comacchio E a Fratta Terme c’è la capolista

Questo fine settimana offre diverse opportunità di sport e spettacolo: il Fcr Forlì sfida Comacchio in eccellenza, mentre a Fratta Terme si presenta la capolista. In Serie B, la 20ª giornata si apre con Pescara-Modena e Palermo-Spezia, mentre sono stati giocati match come Sampdoria-Entella e Empoli-Sudtirol. Un programma vario che coinvolge diverse categorie e località, offrendo agli appassionati molteplici occasioni di seguire le proprie squadre preferite.

Il cartellone del weekend. Eccellenza: FCR, c’è il Medicina. Fratta a Faenza con il Solarolo - Palermo (ore 15), Padova- msn.com

, Ultimi giorni per iscriversi alla seconda edizione di WAU, il Weekend delle Arti Unite, in programma a Perugia dal 20 al 22 febbraio. L'iniziativa è finalizzata a far convergere in un unico cartellone progetti e iniziati - facebook.com facebook

Questo weekend, immergiti nell'arte e nel collezionismo estense: tornano le visite guidate! La Galleria Estense di Modena e le sale storiche della Biblioteca Estense Universitaria saranno protagoniste delle prime visite guidate dell'anno. Per partecipare non è x.com

