Il cardinale Pizzaballa visita Rondine Cittadella della Pace a causa della sua missione di promuovere il dialogo tra giovani di diverse culture. Durante l'incontro, si ferma a parlare con studenti provenienti da vari paesi, ascoltando le loro storie di speranza e volontà di cambiamento. La visita si svolge in un momento in cui il centro si prepara a ospitare un nuovo progetto internazionale di integrazione.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – “Rondine è una realtà piccola, ma è un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno. Rondine non è utopia: è il desiderio di rendere visibile il sogno di ogni uomo, quello di vivere in pace. Il sogno di chi, come voi, non ignora i conflitti armati che sono nel mondo ma nemmeno li accetta. Per questo è importante fare questa esperienza, ma è importante poi metterla in pratica, trasferirla nella propria comunità. Se siete qui è perché ci credete, altrimenti non mettereste in gioco la vita per due anni”. Queste le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, oggi in visita a Rondine Cittadella della Pace, alla vigilia dell’incontro pubblico “Giustizia e Pace in Terra Santa”, promosso dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine e dalla Caritas diocesana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cardinale Pizzaballa in visita a Rondine Cittadella della Pace

Questa settimana ad Arezzo si tiene un incontro pubblico alla basilica di San Francesco.

La Questura di Arezzo ha organizzato questa mattina una cerimonia semplice ma significativa alla Cittadella della Pace di Rondine, per ricordare Giovanni Palatucci.

