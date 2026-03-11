Dea ko ma Bergamo vince Il Bayern è troppo forte Applausi per l’Atalanta

Nella partita alla New Balance Arena, il Bayern Monaco ha vinto con un punteggio di 6-1 e ha ricevuto una standing ovation al termine della gara. Il pubblico di Bergamo ha applaudito sportivamente la squadra ospite durante la ripresa, mentre l’Atalanta ha subito la sconfitta. La partita si è conclusa con il Bayern che ha dimostrato la sua forza in campo.

Standing ovation per il Bayern Monaco, trionfatore alla New Balance Arena per 6-1, e applaudito sportivamente dal pubblico di Bergamo nella ripresa. La corazzata tedesca ha imposto la legge del più forte, con una prestazione irresistibile, stellare, pur senza la stella Kane. La squadra di Komapny ha sfruttato la sua enorme superiorità tecnica e tattica chiudendo la pratica qualificazione ai quarti, rendendo inutile la gara di ritorno tra una settimana a Monaco (dove ci saranno 3.700 bergamaschi), annichilendo un' Atalanta mai in partita, travolta da una squadra di 'marziani'. Kimmich e compagni sono entrati in campo con un atteggiamento da panzer, aggredendo ogni pallone, non concedendo un millimetro, verticalizzando con una facilità impressionante.