Troppo più forte il Venezia | 2-0 alla Reggiana colpendo anche quattro pali

Il Venezia ha vinto 2-0 contro la Reggiana in una partita giocata a Reggio Emilia. La squadra ospite ha colpito quattro pali durante l’incontro, dimostrando una netta supremazia. La Reggiana non è riuscita a segnare e ha subito due reti, una nel primo e una nel secondo tempo. La gara si è conclusa senza ulteriori reti o interventi disciplinari.

Reggio Emilia, 7 marzo 2026 – Troppo forte il Venezia: la Reggiana cade per 2-0 e concede anche quattro pali. Poche occasioni per Novakovich e compagni: qualche ripartenza nel primo tempo, ma i veneti sono stati in controllo. In base ai risultati di giornata, i granata sono scivolati nei playout e sabato, alle ore 15, a Bari diventa fondamentale (almeno) non perdere. Il tabellino VENEZIA-REGGIANA 2-0 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (40’st Korac), Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez (35’st Dagasso), Busio, Doumbia (40’st Lella), Haps (22’st Sagrado); Yeboha, Adorante (22’st Lauberbach). A disp.: Grandi, Franjic, Venturi, Compagnon, Bohinen, Casas, Pietrelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caressa: «Milinkovic-Savic è stato esaltato anche troppo, ma ha evidenti lacune. Per me, Meret è molto più forte»Su YouTube: «Milinkovic calcia forte ma iniziamo a giudicare i portieri per quanto parano.

Lerici cede il passo alla capolista. Academy Firenze troppo forteL'impegno era proibitivo, l'avversario troppo forte per la pur volenterosa Landini Lerici.

