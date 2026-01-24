A partire dal 1° gennaio 2026, la soglia Isee per accedere ai bonus sociali relativi a acqua, luce, gas e rifiuti è stata aggiornata. Questa modifica permette a un numero maggiore di famiglie di usufruire delle agevolazioni, facilitando il sostegno economico per le utenze domestiche. Di seguito, trovate le informazioni principali su come cambia il criterio e quali sono i nuovi requisiti per l’accesso.

Dal 1° gennaio 2026 è cambiato uno dei parametri chiave per l’accesso ai bonus sociali su acqua, luce, gas e rifiuti: la soglia Isee è stata innalzata. A comunicarlo ufficialmente è stata oggi l'Arera. Il valore massimo per rientrare automaticamente nelle agevolazioni è passato da 9.530 euro a 9.796 euro per i nuclei familiari ordinari, mentre è rimasta confermata la soglia più elevata di 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. L’aggiornamento non ha introdotto nuove misure di sostegno, ma ha inciso su un elemento decisivo del sistema, quello che determina chi può beneficiare degli sconti sulle bollette e sulle tariffe dei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bonus sociali acqua, luce, gas e rifiuti: cambia la soglia Isee per l?accesso alle agevolazioni. Ecco come

Bonus sociali: Arera alza a 9.796 euro la soglia Isee per acqua, luce, gas e rifiutiL’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha stabilito che la soglia ISEE per i bonus sociali su acqua, luce, gas e rifiuti è stata aumentata a 9.

Bonus sociali (acqua, luce, gas e rifiuti), la soglia ISEE sale a 9.796. Delibera ARERALa soglia ISEE per i bonus sociali relativi a acqua, luce, gas e rifiuti è stata aggiornata a 9.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Nuova soglia ISEE per accedere ai bonus sociali dal 1° gennaio 2026; Bonus sociali: Arera alza a 9.796 euro la soglia Isee per acqua, luce, gas e rifiuti; Bonus bollette 2026: requisiti ISEE e come ottenere il bonus sociale ARERA; Bonus sociali (acqua, luce, gas e rifiuti), la soglia ISEE sale a 9.796. Delibera ARERA.

Bonus sociali acqua, luce, gas e rifiuti: cambia la soglia Isee per l’accesso alle agevolazioni. Ecco comeDal 1° gennaio 2026 è cambiato uno dei parametri chiave per l’accesso ai bonus sociali su acqua, luce, gas e rifiuti: la soglia ... msn.com

Bonus luce, gas, acqua e rifiuti: Arera alza la soglia IseeAumenta il limite Isee per accedere ai bonus sociali su energia, acqua e rifiuti, mentre resta invariata la soglia per le famiglie numerose ... quifinanza.it

Bonus sociali acqua, luce, gas e rifiuti: cambia la soglia Isee - facebook.com facebook

Dal 1° gennaio 2026 aumenta la soglia #ISEE che consente di ottenere i #bonus sociali sulle #bollette di luce, gas, acqua e rifiuti x.com