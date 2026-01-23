L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha aumentato la soglia Isee per l'accesso ai bonus sociali relativi ai servizi di energia elettrica, acqua e rifiuti. Questi sconti vengono applicati automaticamente in bolletta e la loro entità varia in base al servizio e alla condizione economica del nucleo familiare. La modifica mira a rendere più accessibili le agevolazioni per le famiglie in difficoltà.

Aggiornato il valore della soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio economico. Dal 1 gennaio 2026, la soglia minima per ottenere automaticamente i bonus passa dagli attuali 9.530 euro a 9.796 euro, resta invariata a 20.000 euro quella per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. È quanto comunica Arera. L’adeguamento, previsto dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, si basa sull’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bollette: Arera alza la soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali elettrico, idrico e rifiuti

Bollette: Arera alza soglia Isee per accesso bonus sociali elettrico, idrico e rifiutiL'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha aumentato la soglia ISEE per l'accesso ai bonus sociali relativi a energia elettrica, acqua e rifiuti.

Narni, Silvia Tiberti: “Innalzato la soglia Isee per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie”Silvia Tiberti, sindaca di Narni, ha annunciato l’aumento della soglia ISEE per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bollette pazze: reclami più facili con le nuove regole ARERA; Nuove regole Arera su bollette, i reclami ora sono più facili; ARERA. Più semplici, trasparenti ed efficaci i reclami relativi alle bollette di luce e gas; Arera, bollette e nuove regole a tutela del cliente.

Arera, bollette e nuove regole a tutela del clienteArera ha recentemente introdotto nuove regole pensate per rendere le bollette di luce e gas più chiare e per rafforzare la tutela dei consumatori. Vediamo ... finanzalive.com

Bollette pazze di luce e gas, le nuove regole Arera per i reclami: rimborsi più ricchi e assistenza veloceDal 1° gennaio 2026, il mercato dell'energia in Italia cambia volto per garantire maggiori tutele a famiglie e piccole imprese. Le ... msn.com

BenInformati, Quotidiano | Nuove regole Arera per reclami su bollette - facebook.com facebook

#Normative Bonus bollette 2026: nuovi importi da ARERA, requisiti e scadenze #bonus #superbonus #condominio #edilizia #casa #sicurezza x.com