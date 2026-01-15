Crolla una palazzina ad Arezzo | ci sono feriti si scava fra le macerie

Ad Arezzo, una palazzina di due piani in località Il Matto è crollata nel primo pomeriggio, causando feriti e creando una situazione di emergenza. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso e di ricerca tra le macerie. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, impegnate a gestire l’accaduto e a garantire la sicurezza.

AREZZO – Paura e timore ad Arezzo per il crollo di una palazzina di due piani in località Il Matto ad Arezzo, poco prima delle 17,30. Per l’intervento, ancora in corso, sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso2, l’auto medica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata dlla Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Croce Rossa Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco arezzo e le forze dell’ordine. È stato attivato i l gruppo maxiemergenze del 118 Arezzo p er seguire la vicenda. Non è escluso la presenza di vittime sotto le maceria. L’evento ha causato il crollo parziale della struttura e lo sviluppo di un incendio che è stato estinto dal personale dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie Leggi anche: Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma: quattro feriti, si scava tra le macerie La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arezzo capitale dell'oro, Vicenza cresce, Milano crolla: si ridisegna la mappa del potere. Affari per miliardi di euro. Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie - Tutta la zona è stata temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso. fanpage.it

Crolla una palazzina - AREZZO: Secondo le primissime informazioni ci sarebbe stata una esplosione. toscanamedianews.it

Crolla una palazzina ad Arezzo: si teme la presenza di vittime - Paura e timore ad Arezzo per il crollo di una palazzina in località Il Matto ad Arezzo, poco prima delle 17,30. msn.com

A Bisignano (Cosenza) una palazzina è parzialmente crollata dopo l’esplosione di una bombola del gas. Ad avere la peggio sono state due donne residenti nello stabile: una, allettata al momento del fatto, è rimasta gravemente ustionata facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.