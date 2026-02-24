Palazzina esplode e poi crolla a Negrar vicino Verona feriti sotto le macerie dopo il boato
Un’esplosione nel primo piano di una palazzina a Negrar ha causato il crollo parziale dell’edificio, provocando feriti rimasti sotto le macerie. La forte detonazione ha svegliato i residenti e attirato subito i soccorritori, che hanno cercato di estrarre le persone intrappolate. Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e prestare aiuto ai feriti. Le cause dell’esplosione rimangono ancora da accertare.
Il primo piano di una palazzina è scoppiato a Negrar(Verona), i vigili del Fuoco sono subito intervenuti sul posto per mettere in salvo le persone.
Verona, esplosione a Negrar: crolla una palazzina, ci sono feriti. Si scava sotto le macerieUn'esplosione in una palazzina di Negrar ha causato il crollo dell'edificio e ferito alcune persone.
Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: tre feriti, si cercano possibili dispersi sotto le macerieUn’esplosione ha causato il crollo di una palazzina ad Arezzo nel tardo pomeriggio.
