Palazzina esplode e poi crolla a Negrar vicino Verona feriti sotto le macerie dopo il boato

Un’esplosione nel primo piano di una palazzina a Negrar ha causato il crollo parziale dell’edificio, provocando feriti rimasti sotto le macerie. La forte detonazione ha svegliato i residenti e attirato subito i soccorritori, che hanno cercato di estrarre le persone intrappolate. Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e prestare aiuto ai feriti. Le cause dell’esplosione rimangono ancora da accertare.

© Virgilio.it - Palazzina esplode e poi crolla a Negrar vicino Verona, feriti sotto le macerie dopo il boato