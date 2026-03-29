il bar dove i cani fanno colazione con biscotti e ciambelle preparati solo per loro

Un bar è noto per accogliere cani che fanno colazione con biscotti e ciambelle appositamente preparati per loro. Chi frequenta il locale conosce l’attenzione riservata agli animali, che sono considerati clienti benvenuti. Il gestore, noto per il suo affetto verso gli animali, permette ai cani di entrare e consumare i propri snack senza restrizioni.

Il proprietario è un grande amante degli animali. "Abbiamo circa 80 clienti a quattro zampe e ho deciso di pensare anche a loro" Che Salvatore fosse un grande amante degli animali è cosa risaputa. Chi frequenta il suo locale sa che i cani sono clienti graditissimi e per loro le porte non si aprono, ma si spalancano. Nel suo locale nessuna restrizione per l’amico fedele dell’uomo: possono stare accanto al proprietario per il caffè, l’aperitivo e la merenda. Per loro Salvatore ha sempre un biscottino a portata di mano oltre – naturalmente – a una carezza e alla ciotola piena d’acqua. Ma questa volta ha voluto andare oltre e pensare a un menù anche per i compagni di vita dei suoi clienti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Cammina sicuro, qualche passo avanti, come fanno molti cani quando si sentono a casa nel mondo. Poi si ferma appena un istante, si gira, guarda indietro. Gli occhi cercano i suoi. Bocca socchiusa, espressione serena. E poi riparte. È un gesto semplice, qua - facebook.com facebook