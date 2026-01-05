Colazione con delitto al Big Ben Bar a Carbonara di Rovolon
Sabato 24 gennaio, il Big Ben Bar a Carbonara di Rovolon ospita un evento speciale: una colazione con delitto. Un’occasione per vivere un’esperienza diversa, partecipando attivamente a un mistero da risolvere durante il momento di convivialità. Un’opportunità per trascorrere la mattina in modo originale, in un’atmosfera rilassata e coinvolgente. Prenotazioni e dettagli disponibili presso il locale.
Cosa vi attende sabato 24 gennaio?!? Un'alternativa . Una colazione. Un delitto. Un'indagine.ovviamente fra tante risate! E dove saremo?? Al Big Ben Bar a Carbonara di Rovolon (PD). Show: “Delitto ad alta quota”. Aiuteremo le hostess. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
