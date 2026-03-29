Questa domenica si tengono numerosi mercatini aperti al pubblico in diverse zone della città. In centro, dalle 9 alle 19, si svolge la Fieruola delle Bigonce, un evento dedicato alla vendita di oggetti vari. Sono presenti anche altri mercatini distribuiti in varie aree, offrendo idee regalo e occasioni di acquisto per i visitatori. Le bancarelle restano aperte per tutta la giornata, fino alla sera.

Ecco i mercatini di questa domenica. In centro dalle 9 alle 19 torna la Fieruola delle Bigonce nelle piazzette Buonamici, Santa Maria in Castello e Sant’Antonino che si animeranno con i colori della primavera e con una varietà di prodotti: alimenti per la tavola e come doni pasquali – miele, fagioli di Sorana, farine, confetture – e oggetti interamente fatti a mano, dagli accessori all’abbigliamento, dalla bigiotteria alle candele, fino ai giochi per bambini, realizzati con materiali naturali o di recupero. In piazza San Francesco, sempre dalle 9 alle 19, ci sarà Collezionare in Piazza, mostra mercato dedicata al piccolo antiquariato, alla rigatteria, ai libri antichi e usati e a oggetti e curiosità del passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Idee regalo e occasioni da cercare. La mappa dei mercatini di oggi

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