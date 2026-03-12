Verde scattano le potature La mappa dei lavori al via da oggi

A partire da oggi, le vie di Figline e Incisa sono interessate da lavori di potatura degli alberi e interventi di manutenzione del verde pubblico. Le operazioni, che coinvolgono diverse zone delle città, sono finalizzate a migliorare la sicurezza e l’estetica dell’ambiente urbano. Le squadre incaricate stanno già operando per garantire che i lavori vengano completati nel minor tempo possibile.

Lavori in corso per le vie di Figline e Incisa per fare spazio ad alcuni interventi di manutenzione del verde pubblico. Oggi in orario 9-13 e 14-17 c'è il divieto di sosta con rimozione forzata e divieti di transito in via Castelguinelli. Nelle stesse ore sarà vietato il transito anche in via San Domenico. Divieto di passaggio anche in corso Mazzini, nel tratto tra via Bianchi e piazza Ficino, in piazza Ficino sul lato dell'Insigne Collegiata e in via Oberdan. Sempre in corso Mazzini è attivo un senso unico alternato regolato a vista, con precedenza per i veicoli che procedono da via Bianchi verso la piazza.