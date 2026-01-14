Il 14 febbraio 2026 si avvicina, e Roma si prepara a offrire occasioni autentiche per celebrare l’amore. Tra idee regalo per lui, percorsi gastronomici e momenti di relax in SPA, la città propone soluzioni pensate per rendere speciale questa giornata. Un’opportunità per vivere emozioni sincere e condividere momenti di intimità nel cuore della capitale.

Il 14 febbraio 2026 si avvicina e Roma si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di emozioni, sapori e benessere per celebrare l’amore. Per chi vuole sorprendere il proprio lui con un regalo originale — oltre ai soliti fiori o cioccolatini — abbiamo raccolto idee regalo, ristoranti con menù dedicati e centri SPA perfetti per una fuga di coppia nella Capitale. 1. Regali per lui che lasciano il segno. Quest’anno punta su esperienze indimenticabili invece dei regali tradizionali: un’attività insieme crea ricordi che resteranno per sempre. Idee regalo originali: Esperienze uniche a Roma: lezioni di volo, tour culturali nei segreti della città, o visite guidate per due. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Regala un viaggio di San Valentino indimenticabile: in Italia c’è uno dei luoghi più romantici del mondo (in pochi lo conoscono)

Leggi anche: Come vestirsi per San Valentino: idee eleganti.

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

San Valentino 2026: cosa fare, idee originali e offerte; San Valentino 2026 a Parigi e nella regione Île-de-France: gli hotel ideali per un soggiorno romantico; San Valentino in Valle d’Aosta: l’alta quota è per i romantici per una emozione che sorprende; Crea il tuo cuore di San Valentino il 3 febbraio 2026.

San Valentino 2026 a Roma: idee regalo per lui, menù romantici e SPA da sogno - Il 14 febbraio 2026 si avvicina e Roma si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di emozioni, sapori e benessere per celebrare l’amore. funweek.it