Agenda per la riscossa | le proposte per semplificare la vita e tornare a vincere

Il governo si prepara ad affrontare un anno di lavoro con l’obiettivo di semplificare procedure e normative, puntando a migliorare la vita dei cittadini e delle imprese. Con le elezioni politiche previste nel prossimo anno, si intensificano le iniziative legislative e le proposte di legge per favorire la ripresa economica e ridurre gli ostacoli burocratici. Le misure in cantiere includono interventi su diversi settori strategici.

Il governo Meloni ha davanti un anno di lavoro. La prossimità delle elezioni politiche rischia di tradursi in aumenti di spesa, a scapito del risultato più rilevante ottenuto fin qui dall'esecutivo: una condotta prudente ed esemplare nei conti pubblici, che ha portato a una riduzione dello spread di oltre 150 punti base dai livelli di ottobre 2022 ai minimi più recenti, sotto i 100 punti base. Dodici mesi di lavoro parlamentare non sono sufficienti a portare a compimento riforme di grande portata. Potrebbero esserlo, però, per mettere a punto soluzioni concrete a problemi che da tempo condizionano la vita degli italiani. Più volte la premier ha auspicato che lo Stato smetta di disturbare chi ha voglia di fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agenda per la riscossa: le proposte per semplificare la vita e tornare a vincere Articoli correlati Leggi anche: Anci, Santoni: "Le proposte sui piccoli Comuni per futuro Paese, Agenda arricchita dal confronto" Leggi anche: Milan Femminile, domani la gara con la Fiorentina: le rossonere vogliono tornare a vincere Approfondimenti e contenuti su Agenda per la riscossa le proposte per... Argomenti discussi: Vinitaly 2026: il vino italiano alla riscossa, per andare oltre la complessità del presente; Il LavOroscopo: previsioni dal 27 marzo al 16 aprile.