Se hai risparmiato carte ad alta valutazione nelle ultime settimane, questo è il momento di sacrificarle. EA Sports ha rilasciato il Player Pick Icona 88+ “Encore”, una delle sfide più costose ma potenzialmente più remunerative del gioco. Avrai la possibilità di scegliere un’Icona tra 4 opzioni, tutte con valutazione minima di 88 OVR, incluse molte versioni speciali rilasciate durante l’anno. Dettagli della Sfida. Questa non è una semplice SBC, è un vero e proprio “svuota-club” che richiede ben 7 rose. Premio: 1 scelta tra 3 Icone con OVR 88+ (Non scambiabile).. Ripetibile: Sì, fino a 3 volte (si riattiva ogni 2 giorni).. Scadenza: 14 giorni.. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 1 of 3 88+ Encore Icon Player Pick: La grande lotteria delle Leggende è tornata!

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