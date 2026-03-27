Forza Italia ha deciso di sostituire il suo capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, con Stefania Craxi, già presidente della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambiamento nella guida del gruppo parlamentare. La nomina di Craxi rappresenta il primo passo in questa rotazione di leadership all’interno del partito.

La slavina Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato. La decisione presa da Marina Berlusconi che dopo la sconfitta chiede un «rinnovamento». Il senatore: «Chi ha un lungo percorso sa come gestire tempi e modalità in fasi complesse» La slavina Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato. La decisione presa da Marina Berlusconi che dopo la sconfitta chiede un «rinnovamento». Il senatore: «Chi ha un lungo percorso sa come gestire tempi e modalità in fasi complesse» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Anche Forza Italia alla resa dei conti: il primo licenziato è Gasparri

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