Iniziativa ' Oggi non si spaccia' Biondi Pd | Chi governa che protesta contro sé stesso

Questa mattina a Palermo si sono svolte manifestazioni contro lo spaccio di droga, promosse dall’iniziativa 'Oggi non si spaccia'. Tra i partecipanti, il deputato del Pd Biondi ha criticato le autorità: “Chi governa che protesta contro sé stesso, invece di agire concretamente”. La piazza si è riempita di cittadini e associazioni che chiedono azioni più decise per combattere il problema della droga nelle strade. Biondi ha sottolineato che la sicurezza non può essere solo uno slogan, ma deve diventare realtà con interventi efficaci.

"La sicurezza è una cosa seria. Troppo seria per essere ridotta a uno slogan o a una camminata simbolica. Per questo l'iniziativa 'Oggi non si spaccia', promossa a Porta Fiorentina, solleva più di una perplessità: non perché i problemi di sicurezza vengano evocati, ma per l'uso strumentale che se.

