Spalletti a caccia di quel traguardo | dopo la sfida contro il Sassuolo può eguagliare se stesso! Il dato

Dopo la partita contro il Sassuolo, l’allenatore può raggiungere un nuovo record personale. La sua squadra sta affrontando questa sfida con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni e consolidare la posizione in classifica. La partita rappresenta un momento chiave per valutare i progressi fatti fino a ora e le possibilità di ulteriori successi. La sfida si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e interesse generale.

Spalletti può eguagliare se stesso: l’analisi sul rendimento della Juventus e cosa potrebbe succedere dopo la sfida contro il Sassuolo. Il mese di marzo si sta rivelando positivo per la Juventus, impegnata a consolidare le ambizioni in classifica. Sotto la guida di Luciano Spalletti, la formazione bianconera ha collezionato grandi risultati sul prato verde. Il cammino è iniziato con il pareggio contro la Roma, un clamoroso 3-3 che ha evidenziato carattere. Successivamente, il gruppo ha cambiato marcia inanellando due vittorie consecutive contro il Pisa e l’ Udinese, terminate rispettivamente con i punteggi di 4-0 e 0-1. Questo eccellente rullino mantiene intatta l’ambita imbattibilità mensile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Spalletti dopo la vittoria contro il Sassuolo tra David, squadra e futuro

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