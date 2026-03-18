Spalletti a caccia di quel traguardo | dopo la sfida contro il Sassuolo può eguagliare se stesso! Il dato

Da juventusnews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita contro il Sassuolo, l’allenatore può raggiungere un nuovo record personale. La sua squadra sta affrontando questa sfida con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni e consolidare la posizione in classifica. La partita rappresenta un momento chiave per valutare i progressi fatti fino a ora e le possibilità di ulteriori successi. La sfida si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e interesse generale.

Spalletti può eguagliare se stesso: l’analisi sul rendimento della Juventus e cosa potrebbe succedere dopo la sfida contro il Sassuolo. Il mese di marzo si sta rivelando positivo per la  Juventus, impegnata a consolidare le ambizioni in classifica. Sotto la guida di  Luciano Spalletti, la formazione bianconera ha collezionato grandi risultati sul prato verde. Il cammino è iniziato con il pareggio contro la  Roma, un clamoroso  3-3  che ha evidenziato carattere. Successivamente, il gruppo ha cambiato marcia inanellando  due  vittorie consecutive contro il  Pisa  e l’ Udinese, terminate rispettivamente con i punteggi di  4-0  e  0-1. Questo eccellente rullino mantiene intatta l’ambita  imbattibilità mensile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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