I residenti della zona segnalano frequenti problemi legati ai locali notturni, con urla e schiamazzi che durano spesso fino alle 3 del mattino. La situazione si ripete ogni venerdì e sabato, causando notti insonni e disagio tra chi vive nelle vicinanze. Per affrontare la questione, sono stati avviati controlli mirati da parte delle forze dell’ordine.

Urla e schiamazzi in strada che "spesso vanno avanti fino alle 3 di notte". Un problema che "si ripete ogni venerdì e sabato". A lamentarsi per le notti in bianco sono alcuni residenti che abitano vicino al pub Boomerang di Santarcangelo, tra segnalazioni al Comune e alle forze dell’ordine e proteste sui social per i rumori causati dai clienti del locale. L’ultima è comparsa ieri, con un residente di via Verdi che ha (ri)sollevato la questione: "È impossibile dormire. Ogni venerdì e sabato la stessa storia, tra cori da stadio, auto che sgommano. Nella speranza che intervenissero le forze dell’ordine ho telefonato al 112 e non sono stato l’unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I residenti: "Notti in bianco per colpa dei locali". Partono i controlli mirati

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