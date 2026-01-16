Sicurezza urbana | intensificazione dei pattugliamenti e controlli mirati

Il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato per una panoramica generale sulla sicurezza del Capoluogo dopo alcuni episodi verificatisi nelle scorse settimane, che hanno destato particolare interesse anche dell'opinione pubblica. Nel corso dell'incontro, cui hanno preso parte i vertici delle Forze dell'Ordine e ed il Commissario Straordinario di Avellino accompagnato dal Comandante della Polizia locale, sono stati in primo luogo esaminati i dati forniti dalle Forze di Polizia, dai quali emerge un andamento complessivamente positivo dei fenomeni criminosi, con una riduzione netta del numero dei reati, ad eccezione di alcune specifiche fattispecie criminose.

