Controlli mirati dei carabinieri per la sicurezza in val d' Enza

I carabinieri di Montecchio Emilia e Sant’Ilario d’Enza hanno effettuato controlli sul territorio tra il pomeriggio e la notte, concentrandosi sulla sicurezza e sul contrasto al crimine. Durante gli interventi sono stati eseguiti accertamenti mirati per prevenire attività illecite e intervenire su situazioni di degrado urbano. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto diverse zone della val d’Enza.

Montecchio Emilia (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Una serie di controlli sul territorio, dal pomeriggio fino alla notte di ieri, ha impegnato i carabinieri di Montecchio e Sant’Ilario d’Enza, con accertamenti per il contrasto del crimine in generale, fino al degrado urbano. Oltre cinquanta i controlli alle persone, oltre che su 48 automezzi e in alcuni esercizi pubblici. Sono state segnalate, per uso personale di sostanze stupefacenti, due persone trovate in possesso di modica quantità di hashsih. I carabinieri hanno posto in sequestro amministrativo lo stupefacente rinvenuto. L’attività preventiva si è estesa anche ai controlli dei casolari disabitati, spesso occupati abusivamente in inverno da pregiudicati, clandestini e consumatori di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

