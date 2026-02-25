Intervento del rettore di Siena | L’Ateneo da qui non si muove

Il mancato accreditamento ministeriale ha bloccato l’apertura di nuovi corsi e ha sollevato dubbi sulla presenza dell’università a Siena. Il rettore Roberto Di Pietra spiega che l’Ateneo rimarrà stabile e non si sposterà, nonostante le difficoltà legate ai problemi di sicurezza della sede. Un elemento concreto emerge dalla conferma ufficiale sulla volontà di mantenere le attività universitarie nella città, anche in vista di eventuali soluzioni.

