Intervento del rettore di Siena | L’Ateneo da qui non si muove
Il mancato accreditamento ministeriale ha bloccato l’apertura di nuovi corsi e ha sollevato dubbi sulla presenza dell’università a Siena. Il rettore Roberto Di Pietra spiega che l’Ateneo rimarrà stabile e non si sposterà, nonostante le difficoltà legate ai problemi di sicurezza della sede. Un elemento concreto emerge dalla conferma ufficiale sulla volontà di mantenere le attività universitarie nella città, anche in vista di eventuali soluzioni.
Dopo il mancato accreditamento ministeriale nel mese di febbraio a causa di problemi di sicurezza antincendio e antisismica della sede universitaria e il dibattito emerso in particolar modo in riferimento alla possibilità, per gli studenti del corso di infermieristica, con l’obbligo di frequenza, di iscriversi a Grosseto, è lo stesso rettore Roberto Di Pietra a rassicurare sulla presenza dell’ Ateneo in città. "Ci mancherebbe che l’ Università di Siena lasciasse Grosseto, come qualcuno aveva in qualche modo lasciato intendere e non ho capito perché – commenta il rettore Di Pietra –. Siena aveva la sua sede, per il momento, in via Ginori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
