La Spal di Parlato ha perso anche la partita decisiva e ora rischia di restare esclusa dalla corsa promozione. Nonostante gli sforzi, la squadra non riesce più a recuperare punti e si trova a otto lunghezze dalla vetta, a inizio febbraio. La speranza di salire in Serie A si riduce sempre di più, e l’unica via d’uscita resta ora il percorso playoff.

E adesso, povera Spal? Fuori dalla Coppa e a -8 dal primo posto già a inizio febbraio, sembra davvero costretta al piano C, l’ultimo rimasto: i playoff. Certo, la matematica non condanna a 11 giornate dalla fine, ma credere oggi a una rimonta sul Mezzolara è quasi proibitivo, e infatti ci credono solo quelli dell’Ars et Labor. Il passo delle due squadre è troppo diverso per autorizzare voli pindarici, anche se il calcio racconta spesso di rimonte impensabili. Ma qui non c’è solo un distacco umiliante dalla capolista, ci sono anche le irrisolte magagne che sul campo impediscono di prendere il volo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una rimonta proibitiva. Spal, la rivoluzione di Parlato non dà frutti. Restano solo i playoff

La Spal si trova ormai lontana dalla lotta per il primo posto in classifica.

La Spal ricorda quella domenica di dicembre del 2006, quando il Rovigo di Carmine Parlato vinse 2-1 contro di loro in serie C2.

Spal, una frenata inattesa. E la vetta ora è a otto puntiAnche il Castenaso fa risultato al Mazza e complica ulteriormente le cose. La promozione diretta di questo passo diventa proibitiva per i biancazzurri. ilrestodelcarlino.it

Oggi a Desenzano del Garda si sono tenuti i funerali. "Nulla è stato più magicamente esaltante della rete di Nicolas al 93’ di Carrarese-Spal, a fine aprile del 2015, per la rimonta del 2-1" facebook