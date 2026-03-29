IJ Singer verso il nuovo mondo con gli abiti del vecchio

A bordo di un transatlantico diretto a New York, uno scrittore si prepara a negoziare la rappresentazione del suo nuovo romanzo appena pubblicato. Durante il viaggio, osserva attentamente le persone e le abitudini degli americani, riflettendo sui cambiamenti e sulle somiglianze rispetto alle tradizioni europee. L’arrivo negli Stati Uniti segna un passaggio importante per l’autore e la sua opera, già al centro di discussioni e aspettative.

Identità a confronto Nel 1932 I. Joshua Singer si imbarca per il primo dei suoi «Viaggi in America», dove coglie un gigantesco laboratorio, né Eldorado né inferno capitalistico: da Giuntina Identità a confronto Nel 1932 I. Joshua Singer si imbarca per il primo dei suoi «Viaggi in America», dove coglie un gigantesco laboratorio, né Eldorado né inferno capitalistico: da Giuntina Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I.J. Singer, verso il nuovo mondo con gli abiti del vecchio Articoli correlati Delfin, prima svolta sul riassetto: verso l’accordo fra gli eredi Del VecchioMilano – Si annuncia una svolta per il riassetto di Delfin, la holding con sede in Lussemburgo degli eredi di Leonardo Del Vecchio che controlla... Salto con gli sci, Prevc è il nuovo campione del mondo: dominio assoluto a OberstdorfDomen Prevc ha preso il comando già nelle prime fasi della gara individuale e non ha più lasciato la vetta, estendendo progressivamente il proprio...