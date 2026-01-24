Salto con gli sci Prevc è il nuovo campione del mondo | dominio assoluto a Oberstdorf

Nella cornice dei Campionati Mondiali di Volo con gli Sci 2026 a Oberstdorf, Domen Prevc si è aggiudicato il titolo individuale, dimostrando grande competenza e costanza. La vittoria dello sloveno sottolinea il suo ruolo di protagonista in questa stagione e rappresenta un importante traguardo nella discipline dello sci di volo.

Domen Prevc ha preso il comando già nelle prime fasi della gara individuale e non ha più lasciato la vetta, estendendo progressivamente il proprio vantaggio lungo tutte e quattro le serie di salti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Con un totale di 905,4 punti, lo sloveno ha chiuso con quasi 60 punti di riscatto rispetto a Marius Lindvik, autore di una prestazione sì solida ma non sufficiente per impensierire il dominatore della competizione.🔗 Leggi su Sportface.it

Domen Prevc è il nuovo Campione del Mondo di volo con gli sci! Dominio assoluto a OberstdorfDomen Prevc si è aggiudicato il titolo di Campione del Mondo di volo con gli sci a Oberstdorf, confermando la sua supremazia durante tutta la competizione.

Salto con gli sci: Abigail Strate vince una gara pazza a Oberstdorf, a Nika Prevc il Two Nights TourAd Oberstdorf si è concluso il Two Nights Tour di salto con gli sci, una competizione caratterizzata da condizioni climatiche sfidanti, tra cui un vento alle spalle molto forte.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: Anche scotch sul pene e plastilina per vincere; Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programma; Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi svetta in qualificazione a Sapporo, avanti Bresadola e Insam; Salto con gli sci – La Norvegia si prepara ai Mondiali di volo con vista sulle Olimpiadi.

Domen Prevc incanta nella notte di Oberstdorf e si prende il titolo mondiale di volo con gli sciLo sloveno è sempre più il padrone del salto con gli sci mondiale e dopo la Tournée dei quattro trampolini si prende da dominatore assoluto anche il ... neveitalia.it

Salto con gli sci, Nika Prevc torna alla vittoria in gara-1 a Sapporo. Sieff e Zanitzer in zona puntiNika Prevc si mette alle spalle il doppio passo falso (un quarto ed un secondo posto) di Zao e torna alla vittoria in occasione della prima delle due ... oasport.it

Salto con gli sci – Coppa del Mondo, Nika Prevc guida le qualificazioni del Large Hill HS137 di Sapporo - facebook.com facebook

Salto con gli sci, Maruyama torna alla vittoria in gara-1 a Zao. Prevc fuori dal podio, bene Sieff - x.com