Draghi spedito a Bruxelles l’ombra del Colle e la paura di Giorgia Meloni per la discesa in campo di Marina Berlusconi
L'invio di Mario Draghi a Bruxelles e le tensioni politiche in Italia segnano un passaggio importante nel panorama nazionale. La possibile candidatura di Marina Berlusconi, considerata una minaccia alla leadership di Giorgia Meloni, alimenta discussioni sui futuri assetti istituzionali e sulle strategie del centrodestra. In questo contesto, si delineano scenari politici che potrebbero influenzare l’equilibrio tra Palazzo Chigi e il Colle, con implicazioni che vanno oltre le attuali dinamiche di potere.
Dietro il sì di Meloni a Mario Draghi inviato UE sull’Ucraina c’è il 2029: togliere Draghi dalla corsa per il Colle mentre cresce l’ipotesi di una discesa in campo di Marina Berlusconi, la vera mina sotto la leadership del centrodestra a trazione meloniana Nei Palazzi romani il ragionamento c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
