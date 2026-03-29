I giovani dell' istituto comprensivo Vittorino da Feltre incontrano i poliziotti di Caltagirone

Gli studenti della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Vittorino da Felture” di Caltagirone hanno partecipato a un incontro con gli agenti della polizia di Stato in servizio presso il commissariato locale. L’appuntamento ha visto i giovani confrontarsi direttamente con gli operatori, che hanno illustrato le attività quotidiane e risposto alle domande dei ragazzi. La giornata ha rappresentato un momento di avvicinamento tra studenti e forze dell’ordine.

I giovani sono saliti a bordo delle auto di servizio, le hanno viste da vicino e hanno conosciuto le dotazioni che i poliziotti utilizzano per svolgere il loro lavoro Una giornata diversa ed emozionante quella trascorsa dagli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” di Caltagirone che hanno incontrato le donne e gli uomini della polizia di Stato in servizio al commissariato di Caltagirone. L’incontro ha permesso ai giovani protagonisti, accompagnati da alcuni docenti, di visitare gli uffici, i luoghi dove quotidianamente i poliziotti lavorano per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - I giovani dell'istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” incontrano i poliziotti di Caltagirone Articoli correlati Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Guarini" di SolofraIl primo incontro nella Provincia avellinese si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” di Solofra (AV), alla presenza del... Colleferro. “Cultura della Legalità”. I Carabinieri incontrano studenti e nonni dell’Istituto Comprensivo “A. Vinciguerra”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si è svolto nella mattinata di ieri, 2 Febbraio, presso l’Istituto Comprensivo “A. Aggiornamenti e contenuti dedicati a I giovani dell'istituto comprensivo... Discussioni sull' argomento La Vittorino da Feltre vince il torneo Jr Nba Fip School League e si qualifica per la finale nazionale; A Palazzo Biscari di Catania focus sul meritorio Progetto @lab_school; Saronno: educazione stradale in bicicletta per gli alunni della Vittorino da Feltre; I.C. Carducci - V. da Feltre, famiglie e territorio alla scoperta della nuova scuola dell’infanzia di San Brunello. Scuole, Torino investe 260mila euro per la palestra dell'istituto Vittorino da FeltreUn nuovo intervento volto a migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi scolastici torinesi interesserà la palestra dell’Istituto Comprensivo Vittorino Da Feltre di via Finalmarina a Torino. L’op ... torinoggi.it Intervento alla primaria Vittorino da Feltre a Biverone... ancora divulgazione musicale ad opera dei giovani studenti del liceo che hanno presentato e suonato per 100 bimbi della primaria incantati... - facebook.com facebook