La sinistra contro l' Ice il coro anti-Ponte e il segretario generale dell' Anm | ecco il podio dei peggiori

Questa settimana il segretario generale dell’Anm finisce sul podio dei peggiori. È finito nel mirino di chi lo accusa di usare toni troppo duri contro il governo, anche se lui si difende dicendo di fare il suo lavoro. La polemica si accende tra chi critica e chi difende la sua posizione, mentre gli altri protagonisti della scena politica e sindacale restano in silenzio.

Questa settimana al terzo posto del podio dei peggiori troviamo il circolo degli urlatori per i quali ogni scusa è ghiotta per attaccare il governo. L’ultima occasione? La presenza degli agenti federali americani del reparto Ice, quello che si occupa di immigrazione, sul suolo italiano in concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Tutto ha inizio con i disordini e i morti nella città di Minneapolis. Il carrozzone della sinistra subito si fionda a pretendere ferme condanne dalla Meloni. Poi, appena viene fuori che un gruppetto di questi agenti arriverà in Italia, apriti cielo: uno stillicidio di dichiarazioni in una corsa a chi la spara più grossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Argomenti discussi: L’antisemitismo, ancora qui. Perché la sinistra non è assolta ma coinvolta; La sinistra, tra l’ipocrisia dell’ordine mondiale e l’antimperialismo degli imbecilli; Segnalate i docenti di sinistra. Le liste di proscrizione della destra; SINISTRA PRO BARGHOUTI: È DAVVERO TROPPO.

