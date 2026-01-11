Le miopie sinistre il bavaglio grillino e i pro Maduro | ecco il podio dei peggiori

Questa settimana, i protagonisti più discussi sono i principali attori politici e le loro scelte. Al terzo posto, troviamo figure della sinistra che sembrano concentrarsi su questioni simboliche invece di affrontare i problemi reali. Un’analisi obiettiva dei comportamenti e delle posizioni di questi soggetti permette di comprendere meglio il quadro politico attuale e le sfide che si presentano.

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo gli acchiappafantasmi della sinistra, quelli per cui la sola emergenza nazionale sono i saluti romani, la restaurazione del Ventennio e la dittatura della destre. Quelli che poi però si barricano nel silenzio quando l'odio, o meglio la spranga, colpisce quattro giovani militanti di Gioventù nazionale. I ragazzi sono stati vittima di un brutale agguato proprio mentre erano in giro per Roma ad affiggere i manifesti per ricordare le vittime di Acca Larentia. Una violenza inaudita, con tanto di coltelli e bastoni, che la dice lunga sul clima che si respira nel nostro Paese.

