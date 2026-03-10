Le famiglie della provincia di Forlì-Cesena nel 2025 hanno speso in media 737 euro per l’energia elettrica, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Le tariffe sono cresciute a causa della crisi e si registrano aumenti significativi rispetto agli anni passati. Venti di guerra in bolletta, quindi, si riflettono sui budget domestici, in un quadro di aumenti continui delle spese per l’energia.

Una stangata per le famiglie della provincia di Forlì-Cesena che nel 2025 hanno speso in media 737 euro per la bolletta della luce e 1.477 euro per quella del gas. Dall’analisi di Facile.it i prezzi si riferiscono alle famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata. Bollette pazze che, secondo i dati analizzati dall’osservatorio di Segugio.it, rischiano di aumentare ancora di più. Il costo dell’energia all’ingrosso, spiegano da Segugio.it, ha registrato un aumento immediato dopo lo scoppio della guerra in Iran, e il timore è che per gli utenti finali ci sia il rischio di un’ulteriore stangata in bolletta. "La situazione è in continua evoluzione e seguirà gli avvenimenti geopolitici e i rimbalzi dei mercati – dice Paolo Benazzi, direttore di Segugio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venti di guerra in bolletta. L’impatto della crisi: "Tariffe in aumento"

Articoli correlati

Prezzo gas in aumento, oltre 59 euro al megawattora: la guerra in Iran arriva in bollettaIl prezzo del gas continua a crescere dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele in Iran e le relative reazioni.

Venti di guerra sulle bollette: "Impatto rilevante su luce e gas"Una stangata per le famiglie cesenati, che nel 2025 hanno speso in media 737 euro per la bolletta della luce e 1.

Tutti gli aggiornamenti su Venti di guerra in bolletta L'impatto...

Temi più discussi: Venti di guerra sul mondiale, e gli Usa si interrogano; La rubinetteria e i venti di guerra: In pericolo l’export dalla Valsesia; Venti di guerra sui Giochi: sfila la Russia, non l’Iran; Venti di guerra in Medio Oriente. Basi Usa sorvegliate speciali.

Venti di guerra: Mattarella convoca in via straordinaria Consiglio Supremo di DifesaStampa Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 presso il Palazzo del Quirinale. Al centro dell’incontro, come ... salernonotizie.it

I venti di guerra soffiano anche sullo sportGli azzurri saltano per motivi di sicurezza la tappa di Coppa del Mondo a Erzurum, in Turchia, tante defezioni alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi ... rainews.it

Nonostante i venti di guerra e il blocco degli aeroporti, Jovanotti è riuscito a esibirsi in Australia con un set 'selvaggio' - facebook.com facebook

Sono nata a Venezia alle dieci e venti, di un mattino d'inverno, in un giorno di nebbia. È questo clima che riconosco da tutta la vita. Uno stato interiore raccolto e ovattato, colorato di luce in un unico punto giallo. Il colore del mio primo vestitino in lana. Questo s x.com