I consigli di Greg Bovino all’Italia | Dovete fare come noi contro l’immigrazione illegale servono deportazioni di massa

Un uomo di origini italiane ha invitato il paese in cui si trova a seguire l’esempio del suo paese d’origine, suggerendo l’adozione di deportazioni di massa come misura contro l’immigrazione illegale. Ha affermato che ci sono troppi immigrati clandestini che rappresentano una minaccia per la sicurezza dei cittadini e ha consigliato di intervenire in modo deciso.

« Sono di origini italiane e al vostro paese dico questo: avete troppi immigrati illegali che minacciano la sicurezza dei cittadini, dovete fare la deportazione di massa come noi ». Questi i consigli di Greg Bovino, uomo simbolo della contestata operazione dell’ Ice a Minneapolis, ora rimosso e in pensione, in un’intervista a Repubblica. «Il mio unico rimpianto – ha dichiarato – è che avremmo dovuto arrestare e cacciare più illegali. È possibile immigrare negli Stati Uniti, ma bisogna farlo nel rispetto delle leggi». Secondo Bovino l’immigrazione illegale in Europa, è un’emergenza: «Guardate ad esempio la Svezia. Era un paradiso, dove tutti vivevano in sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online

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