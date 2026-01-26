Chi è Greg Bovino il direttore dell’Ice | l’italo-americano che lotta contro l’immigrazione irregolare e che proviene dalla Calabria

Greg Bovino, nato in Calabria e di origini italo-americane, ricopre la posizione di direttore dell’Ice, l’agenzia statunitense responsabile delle politiche di immigrazione. Alla guida dell’ente, si occupa di gestire le operazioni contro l’immigrazione irregolare, suscitando discussioni e dibattiti pubblici. La sua figura rappresenta un collegamento tra le radici italiane e le responsabilità istituzionali negli Stati Uniti.

C’è un italiano alla guida dell’Ice, l’organismo americano deputato all’espulsione degli immigrati regolari, che oggi è al centro delle polemiche. Si chiama Greg Bovino, ha 56 anni ed è originario della Calabria. Il ritratto di uno degli uomini più rilevanti sul piano mediatico richiama sempre alla tradizione dei nostri emigranti partiti per il Nordamerica i cui nipoti e pro-nipoti hanno fatto fortuna. Originario di Aprigliano. Il legame con l’Italia e la Calabria passa dal nonno Vincenzo, emigrato negli Stati Uniti nel maggio del 1924, nel periodo in cui proprio gli USA varavano leggi restrittive per limitare l’ingresso di immigrati provenienti dal Sud e dall’Est Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

