I Casa Abis dai social a teatro e cinema | Il sogno è diventare i nuovi Sandra e Raimondo

I Casa Abis, composto da Stella Falchi e Gabriele Abis, sono noti per le loro attività sui social e le performance teatrali. Recentemente hanno annunciato di voler intraprendere una carriera nel cinema, con l’obiettivo di diventare i nuovi Sandra e Raimondo. La coppia ha condiviso questa decisione attraverso vari post e interviste, spiegando i loro progetti futuri nel mondo dello spettacolo.

Milano, 29 marzo 2026 - Stella Falchi e Gabriele Abis. Sui social e in teatro i ‘Casa Abis’. Dopo la prima data, quella di Latina, lo spettacolo ‘Ancora in 2’ prosegue e sarà l’1 aprile al Teatro Manzoni di Milano, l’11 al Villoresi di Monza, il 17 al 4 Mori di Livorno, il 18 al Puccini di Firenze, il 19 al Persio Flacco di Volterra, il 22 al Teatro Gioiello di Torino, il 23 al Santa Giulia di Brescia, il 29 al Teatro Sperimentale di Ancona, il 30 al Teatro Angelo dal Foco di Pergola, il 15 maggio al Teatro Ai Colli di Padova e infine, il 30 maggio, al Brancaccio di Roma. Barbara Gravelli Stella e Gabriele, quanto di autobiografico negli sketch che proponete sui social e a teatro? “Siamo molto più di quello che mostriamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I Casa Abis dai social a teatro e cinema: “Il sogno è diventare i nuovi Sandra e Raimondo” Articoli correlati Leggi anche: "Casa Abis - Ancora in 2" al teatro D’Annunzio Casa Abis con lo spettacolo "Ancora in 2" al Teatro ManzoniCASA ABIS è un progetto comico, nato dalla coppia formata da Stella Falchi e Gabriele Abis. Approfondimenti e contenuti su Casa Abis Temi più discussi: Casa Abis con lo spettacolo Ancora in 2 al Teatro Manzoni; Vita di coppia, Casa Abis ancora in 2 in scena al teatro D’Annunzio il 29 marzo. L’intervista; Casa Abis: ancora in 2, con Stella Falchi e Gabriele Abis; Ancora in due di Casa Abis al Manzoni. Vita di coppia, Casa Abis ancora in 2 in scena al teatro D’Annunzio il 29 marzo. L’intervistaLATINA – Stella Falchi e Gabriele Abis, ovvero i Casa Abis, arrivano sul palco del Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina con il loro nuovo spettacolo. Una commedia ironica, tenera e spietata sulla vita ... radioluna.it 27 milioni di views e sold out: Casa Abis arriva a MonzaCasa Abis arriva a Monza con lo spettacolo Ancora in 2 l’11 aprile al Teatro Villoresi. Tour sold out e successo sui social. monza-news.it Viva le carezzine #coppia #comedy #casaabis - facebook.com facebook