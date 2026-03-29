I cartelli turistici rionali ormai sono un rebus

I cartelli turistici di quartiere sono ormai difficili da leggere, con molti di essi danneggiati da scritte, scarabocchi e segni vandalici. Anche il recente Giubileo non ha portato miglioramenti significativi, lasciando molte indicazioni illeggibili e in condizioni di degrado. La situazione rende complicato orientarsi per i visitatori e i residenti, che trovano i cartelli spesso coperti da scritte e segni di vandalismo.

Nemmeno il Giubileo appena concluso è riuscito a fare il miracolo. Indecifrabili, vandalizzati da scarabocchi, scritte e segni. O proprio occultati, ricoperti da disegni per eludere il degrado. E ancora: vilipesi, in bilico, fatti a pezzi (letteralmente), sfasciati. È la triste fine che, nella Capitale, hanno fatto la maggior parte dei pannelli didattici di vario tipo per i turisti che descrivono perlopiù i luoghi iconici della Città Eterna. Specialmente quelli del progetto Mirabilia, nato del 1999 da un'idea dell'architetto Cristiano Mandich, anche in vista del Giubileo dell'anno Duemila. Un investimento di 5 milioni di euro doveva farli rinascere, questi ultimi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I cartelli turistici rionali ormai sono un rebus Articoli correlati Bolloni, cartelli, segnaletica di Città 30: che fine fanno? Rebus sul futuroBologna, 22 gennaio 2026 – La sentenza del Tar che blocca la Città 30 , misura bandiera della città, è subito esecutiva. Leggi anche: A Hong Kong gli arrivi turistici sono aumentati del 12% nel 2025 Aggiornamenti e notizie su cartelli turistici Spuntano i cartelli turistici in undici località del territorioHa destato curiosità e apprezzamenti l’installazione, avvenuta in questi giorni, di 23 nuovi cartelli stradali in undici località del territorio comunale di Lugo. Alle porte di Voltana ne sono ... ilrestodelcarlino.it Nuovi cartelloni turistici sulle principali strade umbreProsegue e si rafforza il progetto di valorizzazione del paesaggio e delle città umbre lungo le principali arterie stradali regionali. Dopo l'installazione di 29 cartelli di promozione turistica ... ansa.it