La recente pronuncia del Tar ha sospeso immediatamente l’attuazione della misura Città 30 a Bologna, sollevando interrogativi sul suo futuro. Questa decisione rappresenta un punto di svolta per le politiche di mobilità urbana e la segnaletica cittadina. In questo articolo, analizzeremo le implicazioni della sentenza e le possibili direttrici che potrebbero seguire per la mobilità e l’urbanistica della città.

Bologna, 22 gennaio 2026 – La sentenza del Tar che blocca la Città 30 , misura bandiera della città, è subito esecutiva. Risultato: a onor di logica anche i bolloni a 30 all’ora disegnati sulle tante strade coi nuovi limiti e la segnaletica con i nuovi limiti nelle nuove strade che rientravano nella rivoluzione voluta dal Comune dovrebbero essere rimossi. Il sindaco Matteo Lepore su questo prende tempo. Il Tar boccia Città 30, il sindaco di Bologna: "Non faremo ricorso" E, ieri, rilanciando il provvedimento (senza fare ricorsi e, quindi, senza chiedere eventuali sospensive in attesa di nuovo giudizio) ha fatto sapere che “l’amministrazione valuterà eventuali interventi da realizzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bolloni, cartelli, segnaletica di Città 30: che fine fanno? Rebus sul futuro

Leggi anche: “Che fine fanno i bambini”. Famiglia nel bosco, le ipotesi sul futuro dei piccoli

Leggi anche: Che fine fanno i regali di Natale indesiderati: ogni anno sono circa 30 milioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lepore: Città 30 ha dimezzato i morti in incidenti. Ecco come andremo avanti.

Bologna Città 30, l’invasione dei cartelli: nuova segnaletica per 169mila euroBologna, 29 agosto 2023 – Pioggia di nuovi segnali stradali in arrivo per accompagnare la nascita della Città 30: il progetto approvato dall’amministrazione prevede l’installazione di 500 cartelli e ... ilrestodelcarlino.it

Controsorpasso 'italiano', a Merano cambiano di nuovo i cartelliSorpasso e controsorpasso. A Merano da tempo si registra un testa a testa tra il gruppo linguistico tedesco e quello italiano. Per decenni nella città del Passirio ci furono più italiani di tedeschi. ansa.it

In corso le indagini, imbrattati i cartelli e i muretti di collegamento con il centro L'articolo nel link al primo commento - facebook.com facebook