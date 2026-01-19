A Hong Kong gli arrivi turistici sono aumentati del 12% nel 2025

Nel 2025, Hong Kong ha registrato circa 49,9 milioni di arrivi turistici, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia una ripresa costante nel settore del turismo, sottolineando l’interesse crescente dei visitatori verso questa destinazione. La crescita conferma l’importanza di Hong Kong come meta internazionale e riflette le strategie di rilancio del settore turistico.

HONG KONG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2025 le visite turistiche a Hong Kong sono state 49,9 milioni, con un aumento del 12% su base annua. E’ quanto emerge dai dati locali diffusi lunedì. Secondo i dati dell’Hong Kong Tourism Board, solo nel mese di dicembre le visite alla città sono state 4,65 milioni, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno. Le visite provenienti dalla Cina continentale sono aumentate dell’11%, raggiungendo le 37,8 milioni, mentre quelle provenienti dal resto del mondo sono cresciute del 15%, attestandosi a 12,1 milioni. Il Giappone e l’Australia sono tra i mercati di provenienza che hanno registrato gli aumenti più marcati, secondo i dati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

