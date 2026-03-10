Furto da Terranova inseguimento a cavallo per le strade del centro | un arresto

Un uomo ha tentato un furto in un negozio del centro e, dopo aver messo in atto il suo piano, è stato inseguito e arrestato durante un inseguimento a cavallo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nelle strade della zona, dove è stato catturato poco dopo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo, che era entrato nel negozio con l’intento di commettere il furto.

Quando è entrato nel negozio per portare a termine il suo piano, probabilmente non aveva immaginato che di lì a poco sarebbe finito in manette dopo un inseguimento a cavallo. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un uomo di 34 anni accusato di un furto messo a segno da Terranova, in via Cavour. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla questura, era entrato nel negozio di abbigliamento all'orario di apertura fingendosi un cliente come tanti. Dopo un giro tra gli espositori il 34enne, seguito con lo sguardo da una commessa, avrebbe preso pantaloni e giubbotti prima di dirigersi verso le casse. Durante la fuga, per sua sfortuna, l'uomo ha incrociato due agenti a cavallo che si sono lanciati all'inseguimento in direzione di via Sperlinga, dove il fuggitivo si era disfatto della refurtiva per alleggerirsi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

